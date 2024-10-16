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Беллингем получил именные бутсы от известного бренда

Звезда Реала будет выступать в эксклюзивной футбольной обуви.
Вчера, 23:35
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала и сборной Англии Джуд Беллингем удостоился именных бутс от производителя экипировки adidas.

Эксклюзивная футбольная обувь получила название Belligold и выполнена в черном и золотом цветах.

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На бутсах присутствует личный логотип Беллингема "JB". Вариант лого также включает в себя силуэт футболиста во время его фирменного празднования голов.

Отметим, что в текущем сезоне Беллингем провел за Реал во всех турнирах восемь матчей, записав на свой счет две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Реал убрал Мбаппе из рекламы после того, как его обвинили в изнасиловании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: adidas Реал Мадрид джуд беллингем

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