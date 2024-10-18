Наставник Челси выразил свое доверие конкуренту Мудрика

Наставник Челси Энцо Мареска высказался о пребывании в составе «синих» Джейдона Санчо.

По словам итальянца, в клубе верят, что Джейдон может стать действительно особенным игроком для лондонцев.

«Мы действительно верим, что Санчо особенный игрок.

У него все очень хорошо. Единственный способ подтвердить это - работать каждый день, прибавлять, и никогда не останавливаться на достигнутом, быть амбициозным все больше и больше», - сказал Мареска.

Отметим, что Санчо может сыграть на обоих флангах атаки, но преимущественно англичанин является конкурентом Михаила Мудрика за место на левом фланге.

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