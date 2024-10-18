Капитан Челси может сыграть впервые с мая этого года
Лондонский Челси имеет хорошие кадровые новости для своих фанатов перед матчем с Ливерпулем.
Как сообщил тренер «синих» Энцо Мареска, капитан лондонского клуба Рис Джеймс может сыграть против мерсисайдцев.
Итальянец отметил, что правый защитник работал с игроками, которых не вызвали в сборные во время международного перерыва.
«Рис Джеймс сможет сыграть. Он работал с нами во время перерыва на матчи сборных и его возвращение хорошая новость для нас, но особенно для него. Всегда сложно, когда получаешь травму», - заявил Энцо.
Джеймс последний официальный матч провел в мае этого года. В прошлом сезоне он из-за травм наиграл всего 11 игр.
Напомним, ранее Мареска похвалил конкурента Мудрика.
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