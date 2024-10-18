Капитан Челси может сыграть впервые с мая этого года

Лондонский Челси имеет хорошие кадровые новости для своих фанатов перед матчем с Ливерпулем.

Как сообщил тренер «синих» Энцо Мареска, капитан лондонского клуба Рис Джеймс может сыграть против мерсисайдцев.

Итальянец отметил, что правый защитник работал с игроками, которых не вызвали в сборные во время международного перерыва.

«Рис Джеймс сможет сыграть. Он работал с нами во время перерыва на матчи сборных и его возвращение хорошая новость для нас, но особенно для него. Всегда сложно, когда получаешь травму», - заявил Энцо.

Джеймс последний официальный матч провел в мае этого года. В прошлом сезоне он из-за травм наиграл всего 11 игр.

Напомним, ранее Мареска похвалил конкурента Мудрика.

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