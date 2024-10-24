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Ямаль: Барселона верит в то, что мы лучшая команда мира

Интересное заявление накануне Эль-Классико.
Сегодня, 10:29
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер Барселоны Ламин Ямаль высказался об Эль-Классико, которое состоится в рамках следующего тура Ла Лиги.

По словам испанца, «сине-гранатовые» верят, что являются лучшей командой в мире и собираются это показать в матче против Реала.

«Мы верим, что мы лучшая команда в мире, и мы это доказываем.

Мы пойдем со всеми нашими силами, и пусть победит лучшая команда», - заявил Ямаль.

Напомним, накануне Барселона уничтожила Баварию в матче Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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