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Слот установил рекорд по лучшему старту среди всех тренеров, работавших в элитном дивизионе Англии

Ранее никому не удавалось одержать 11 побед в 12 матчах в начале своей карьеры на Туманном Альбионе.
Сегодня, 12:41
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Наставник Ливерпуля Арне Слот продолжает убеждать скептиков в том, что является отличной заменой Юргену Клоппу своим чрезвычайным стартом во главе «красных».

Как сообщает Twitter-аккаунт OptaJoe, 46-летний специалист продемонстрировал лучший старт в истории во всех турнирах среди всех тренеров, которые работали в элитном английском дивизионе.

Нидерландец стал первым, кому удалось выиграть 11 из 12 матчей в начале своей карьеры в Англии, если учитывать поединки не только во внутренних соревнованиях, а и в еврокубках.

Единственный клуб, который пока не обыгрывал Арне во время текущего этапа карьеры это Ноттингем Форрест. "Лесники" победили его коллектив 0:1.

Напомним, ранее Слот заявил, что от трофеев получает больше удовольствия чем от рекордов.

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