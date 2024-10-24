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Английские гранды следят за талантом мадридского Реала

Арда Гюлер более не считается неприкасаемым игроком.
Сегодня, 19:13
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Игрок мадридского Реала Арда Гюлер очень интересен английским клубам, утверждает CaughtOffside.

По информации издания, за талантливым турком пристально следят Ливерпуль и Арсенал.

Первые все еще ищут будущую замену Мохамеду Салаху, а вторые в таком же активном поиске подменщика Букайо Сака.

Отметим, что летом считалось, что Гюлер неприкасаемый игрок, однако сейчас у многих появилась вера, что трансфер можно осуществить.

Напомним, что летом 2023 года Реал подписал турецкого вингера за 20 млн евро. Сейчас Трансфермаркт оценивает его в 45 млн.

Ранее также в Реала подтвердили характер травмы Родриго.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арда Гюлер

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