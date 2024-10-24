Английские гранды следят за талантом мадридского Реала

Арда Гюлер более не считается неприкасаемым игроком.

Игрок мадридского Реала Арда Гюлер очень интересен английским клубам, утверждает CaughtOffside.

По информации издания, за талантливым турком пристально следят Ливерпуль и Арсенал.

Первые все еще ищут будущую замену Мохамеду Салаху, а вторые в таком же активном поиске подменщика Букайо Сака.

Отметим, что летом считалось, что Гюлер неприкасаемый игрок, однако сейчас у многих появилась вера, что трансфер можно осуществить.

Напомним, что летом 2023 года Реал подписал турецкого вингера за 20 млн евро. Сейчас Трансфермаркт оценивает его в 45 млн.

Ранее также в Реала подтвердили характер травмы Родриго.

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