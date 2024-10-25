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Батистута, Баджо и другие: сильнейшая сборная Серии А в 90-х

Рассказываем о лучших футболистов в чемпионате Италии в конце прошлого века.
Сегодня, 10:30
Габриэль Батистута и Роберто Баджо / Getty Images
Габриэль Батистута и Роберто Баджо / Getty Images

Итальянский футбол в 21 веке пережил многое - был лучшим чемпионатом, потом коррупционный скандал, застой и только сейчас команды начинают возроджать национальный чемпионат.

В конце прошлого века на Серию А равнялись, влюблялись и боготворили. Это стало возможным благодаря многим фактором, но ключевой - футболисты и то, как они играли.

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Звезды мирового масштаба позволяли говорить, что Серии А - лучший чемпионат. Давайте же посмотрим, кто создавал сказку в Италии.

Сильнейшая сборная Серии А в 90-х

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