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Моуринью сделал шокирующее заявление по поводу своего будущего

Португалец хочет вернуться в АПЛ, но с одним условием.
Сегодня, 11:21
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Легендарный тренер Жозе Моуринью, который ныне возглавляет турецкий Фенербахче, высказался по поводу своего будущего.

По словам португальца, он хочет возглавить клуб, не играющий в еврокубках.

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"Когда я покину Фенербахче, то лучший вариант для меня – возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках.

Так что если через два года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов", - приводит слова тренера BBC.

Контракт Моуринью с Фенербахче действует до лета 2026 года.

Напомним, полиция расследует "запрещенное действие" экс-звезды Баварии и Арсенала в своем прощальном матче.

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