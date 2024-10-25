Моуринью сделал шокирующее заявление по поводу своего будущего
Легендарный тренер Жозе Моуринью, который ныне возглавляет турецкий Фенербахче, высказался по поводу своего будущего.
По словам португальца, он хочет возглавить клуб, не играющий в еврокубках.
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"Когда я покину Фенербахче, то лучший вариант для меня – возглавить клуб, который не будет играть в еврокубках.
Так что если через два года клубу-аутсайдеру из Англии потребуется тренер, то я готов", - приводит слова тренера BBC.
Контракт Моуринью с Фенербахче действует до лета 2026 года.
Напомним, полиция расследует "запрещенное действие" экс-звезды Баварии и Арсенала в своем прощальном матче.
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