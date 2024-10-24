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Полиция расследует "запрещенное действие" экс-звезды Баварии и Арсенала в своем прощальном матче

Последняя игра Лукаша Подольски вызвала особый интерес у немецких правоохранительных органов.
Сегодня, 09:59
Лукаш Подольски / Getty Images
Лукаш Подольски / Getty Images

Несколько недель назад в Кельне прошел прощальный матч легенды местной команды Лукаша Подольски.

Немец польского происхождения подарил "козлам" 14 лет своей карьеры, в которой также присутствовали этапы в Баварии и Арсенале.

Попрощаться с профессиональной карьерой 39-летнего футболиста пришли 50 тысяч человек, которые, к тому же, оказались свидетелями потенциального преступления в исполнении самого виновника торжества.

Как сообщает издание Bild, немецкая полиция ведет расследование действий Подольски после матча.

Лукаш произнес эмоциональную речь, после чего он залез на фанатский сектор и зажег фаер.

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Дело в том, что в Германии запрещено использовать пиротехнику на стадионах, это считается нарушением административных правил, что обычно влечет за собой штраф и судебное разбирательство.

Руководитель оперативного отдела стадиона Рейн Энерги Фолькер Ланге, ранее работавший директором полиции, раскритиковал действия Подольски и обвинил игрока в том, что он является "плохим образцом для подражания"

"Во-первых, это запрещено, во-вторых, он плохой образец для подражания. И в-третьих: тот, кто возьмет на себя ответственность в клубе, должен быть образцом для подражания – в том числе и в таких вопросах"

Сообщается, что игра еще больше увязла в конфликтах. Bild утверждает, что один польский хулиган угрожал ножом сотруднику клуба, а иностранные стюарды якобы подверглись оскорблениям и угрозам со стороны хулиганов. Во время беспорядков 14 полицейских получили ранения.

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