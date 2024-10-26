Жирона без Цыганкова проиграла аутсайдеру Ла Лиги

В рамках 11-го тура Ла Лиги Жирона встретилась с Лас-Пальмасом.

Виктор Цыганков пропустил поединок из-за продолжающегося восстановления от травмы.

Без украинца «красно-белые» провели вялый поединок в гостях против аутсайдера элитного дивизиона. Каталонцы на равных играли в первом тайме, но все же пропустили в конце 45-минутки.

После перерыва соперник даже выглядел немного лучше коллектива Мичела, который имел лишь полумоменты для того, чтобы сравнять счет и не воспользовался ими. Как ни парадоксально. и Лас-Пальмас не сумел удвоить свое преимущество, поэтому, матч завершился их лишь минимальной победой.

Лас-Пальмас - Жирона 1:0

Гол: Алекс Муньос, 42

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