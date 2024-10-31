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Брентфорд установил немалый ценник за своего вингера

Бриан Мбемо очень интересен Арсеналу.
Сегодня, 20:05
Бриан Мбпмо / Getty Images
Бриан Мбпмо / Getty Images

Английский Брентфорд определился с ценником на своего вингера, пишет Football Insider.

Арсенал продолжает искать подменщика для Букайо Сака, и теперь их выбор пал на игрока Брентфорда Бриана Мбемо.

25-летний камерунец в текущем сезоне забил уже восемь голов в одиннадцати матчах и является важным игроком коллектива Франка.

Брентфорд не хоте бы продавать игрока, но понимает, что не может конкурировать с Арсеналом, а потому установил немалый ценник.

Клуб хочет выручить за камерунца не менее 65-70 млн евро в то время, как Трансфермаркт оценивает его лишь в 40 млн.

Ранее также сообщалось, что ван Нистелрой хочет остаться в МЮ.

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