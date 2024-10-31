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Рома без Довбика минимально обыграла Торино

Пауло Дибала спас Ивана Юрича от немедленной отставки.
Вчера, 23:38
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

В четверг, 31 октября, Рома принимала Торино в рамках 10-го тура Серии А. Артем Довбик не попал в заявку на этот матч.

Команды начали матч осторожно, присматриваясь друг к другу. Вскоре быстрый выпад Ромы привел к спорной ситуации, однако арбитр отказался назначать пенальти.

А через пару минут после этого эпизода Дибала воспользовался ошибкой соперника и спокойно расстрелял в упор ворота туринцев. И на этом матч по большей части и завершился.

Рома контролировала мяч и не очень охотно шла вперед, а Торино никак не мог нащупать свою игру в атаке. За весь второй тайм команды обменялись двумя хоть сколько-нибудь опасными моментами, и матч завершился.

Статистика матча Рома - Торино десятого тура чемпионата Италии

Рома - Торино 1:0
Голы: Дибала, 20

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 0.22
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 10 - 4
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 3 - 5
Фолы: 11 - 15

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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