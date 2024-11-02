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Жирона без Цыганкова переиграла аутсайдера Ла Лиги в "голевой перестрелке"

Каталонцы едва-едва справились с Леганесом.
Сегодня, 19:21
Жирона / Getty Images
Жирона / Getty Images

В рамках 12-го тура Ла Лиги Жирона встретилась с Леганесом.

Первые волны матча не происходило ничего интересного, но, уже в середине первой 45-минутки обе команды порадовали своих фанатов.

Сначала Мигель Гутьеррес помог хозяевам открыть счет, но уже через три минуты после этого Ренато Тапия восстановил паритет.

Впрочем, и единицы на табло горели не долго. Уже на 31-ой минуте матча Арнау Мартинес вывел каталонцев вперед, однако, Леганес показал, что не будет сегодня «мальчиками для битья» и на 41-ой минуте Хуан Крус снова установил ничейный счет.

Во втором тайме болельщики увидели чуть меньше голов. «Всего лишь» три мяча. Кристиан Стуани отметился голом с пенальти на 62-ой минуте, а дальше забивали только игроки Леганеса, хотя, несмотря на это выиграла именно Жирона.

Мунир Эль-Хаддади забил в ворота Пауло Гассаниги, а вот Серхио Гонсалес отличился в ворота своей команды.

Жирона - Леганес 4:3

Голы: Гутьеррес, 21, Мартинес, 31, Стуани, 62, Гонсалес, 72 (автогол) - Тапия, 24, Хуан Крус, 41, Мунир, 76

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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