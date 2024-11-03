Певица, которую обвинили в "краже" Золотого мяча, посетила матч Мудрика

В рамках десятого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Челси.

Поединок, в котором принимал участие украинец Михаил Мудрик, завершился вничью - 1:1.

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На матче присутствовала известная американская певица Оливия Родриго.

Отметим, что на счету 21-летней певицы несколько авторитетных наград, среди которых Грэмми за лучшего нового артиста и лучший вокальный поп-альбом.

Напомним, что Оливию обвинили в "краже" Золотого мяча у Винисиуса.

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