"Прямо как в НБА": Гвардиола раскритиковал Клубный чемпионат мира
В преддверии матча Лиги чемпионов против Спортинга прошла пресс-конференция главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы.
Испанский специалист снова высказался на тему увеличения количества игр, вспомнив про Клубный чемпионат мира.
" Возможно, мы поедем на Клубный чемпионат мира по футболу, прибыв на последних этапах соревнований... И сыграем почти 70 игр за сезон!".
"70 игр - это как НБА, да... Но в НБА четыре месяца отпуска, а у нас три недели!", - приводит слова тренера Фабрицио Романо.
Манчестер Сити станет участником обновленного Клубного чемпионата мира, который ФИФА решила расширить, увеличив количество участников до 32 команд.
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Напомним, что матч Спортинга и Манчестер Сити пройдет во вторник, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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