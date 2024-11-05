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"Прямо как в НБА": Гвардиола раскритиковал Клубный чемпионат мира

Испанец снова указал на будущий турнир, который продолжает оставаться темой споров.
Сегодня, 11:52
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В преддверии матча Лиги чемпионов против Спортинга прошла пресс-конференция главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы.

Испанский специалист снова высказался на тему увеличения количества игр, вспомнив про Клубный чемпионат мира.

" Возможно, мы поедем на Клубный чемпионат мира по футболу, прибыв на последних этапах соревнований... И сыграем почти 70 игр за сезон!".

"70 игр - это как НБА, да... Но в НБА четыре месяца отпуска, а у нас три недели!", - приводит слова тренера Фабрицио Романо.

Манчестер Сити станет участником обновленного Клубного чемпионата мира, который ФИФА решила расширить, увеличив количество участников до 32 команд.

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Напомним, что матч Спортинга и Манчестер Сити пройдет во вторник, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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