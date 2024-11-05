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Матч Динамо в Лиге Европы обслужит арбитр, который не пересекался с украинскими командами на взрослом уровне

Мохаммед Аль-Хаким судил только два поединка сборных Украины до 19 и 21 года.
Сегодня, 17:59
Мохаммед Аль-Хаким / Getty Images
Мохаммед Аль-Хаким / Getty Images

В рамках 4-го тура Лиги Европы Динамо встретится с Ференцварошем.

УЕФА назначила на этот поединок шведскую бригаду арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.

Помогать Аль-Хакиму в качестве лайнсменов будут Фредрик Клювер и Макс-Робин Вильде. Функции четвертого арбитра будет выполнять Виктор Вольф.

С системой VAR будут работать нидерландцы Пол Ван Букел и Роб Диперинк.

Аль-Хаким не пересекался ни с одним украинским клубом и взрослой сборной, но судил поединки сборной Украины до 19 лет против Албании в 2018 (1:0) и сборной Украины до 21 года против Хорватии в 2023 (2:0).

Напомним, на ISPORT будет онлайн-трансляция матча Динамо - Ференцварош.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы динамо

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