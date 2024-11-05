Жирона без Цыганкова без шансов проиграла ПСВ

В рамках Лиги чемпионов Жирона в гостях встретилась с ПСВ.

Уже в первые минуты матча нидерландский гранд захватил инициативу, и это достаточно быстро вылилось в гол, который был забит с небольшим нарушением правил, однако, засчитан, ведь VAR не пересмотрел этот эпизод. Автором гола стал Райан Фламинго.

Преимущество хозяев было удвоено еще в первом тайме. Малик Тильман отправил мяч мимо Пауло Гассанигу после небольшого сольного прохода.

Вторая половина встречи началась с того, что Жирона осталась в меньшинстве. Вторую желтую дали Арнау Мартинесу

Также во второй 45-минутке мяч еще дважды влетел в сетку ворот Гассаниги. Сначала Йоан Бакайоко довел счет до разгромного, а затем автоголом отметился Ладислав Крейчи.

ПСВ - Жирона 4:0

Голы: Фламинго, 16, Тильман, 35, Бакайоко, 84, Крейчи, 90 (автогол)

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