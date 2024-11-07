Дешам - о невызове Мбаппе: Это мое решение, так будет лучше

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему Килиан Мбаппе не был вызван в команду.

Ранее стало известно, что француз не вошел в заявку национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций.

Дешам заявил, что невызов нападаюющего никак не связан с нефутбольными причинами. Мбаппе хотел приехать в сборную, но тренер принял решение не вызывать его.

"У меня было несколько бесед с ним. Я подумал и принял такое решение на этом собрании. Я думаю, что так будет лучше. Я не собираюсь спорить.

Что я могу вам сказать, так это две вещи: Килиан хотел приехать, и это не связано с проблемами, не касающимися спорта, в отношении которых действует презумпция невиновности. Я выбрал такой состав на два предстоящих матча.

Это мое решение, так будет лучше. Я понимаю, что вам этого недостаточно, но я не собираюсь вступать в дискуссию, которая приведет к разным интерпретациям моих слов. Я не хочу говорить вам больше, я беру на себя ответственность за это решение", - цитирует Дешама RMC Sport.

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