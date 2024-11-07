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Судаков попал в сборную тура Лиги чемпионов по версии статистических порталов

Украинец провел великолепный матч против Янг Бойза.
Сегодня, 14:34

Статистические порталы WhoScored и SofaScore опубликовали символические сборные четвертого тура Лиги чемпионов по своим версиям.

Оба сайта нашли место в 11-ке лучших украинцу Георгию Судакову. WhoScored поставил полузащитнику 8.6, а Sofascore оценил игру Георгия в 8.8.

В обеих сборных также появились Виктор Дёкереш, Малик Тильман, Луис Диас, Райан Фламинго, Майк Меньян и Сандро Куленович.

Напомним, ранее сообщалось, что гол в ворота Янг Бойз стал для Судакова вторым в Лиге чемпионов .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков

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Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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