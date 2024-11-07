Судаков попал в сборную тура Лиги чемпионов по версии статистических порталов
Украинец провел великолепный матч против Янг Бойза.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore опубликовали символические сборные четвертого тура Лиги чемпионов по своим версиям.
Оба сайта нашли место в 11-ке лучших украинцу Георгию Судакову. WhoScored поставил полузащитнику 8.6, а Sofascore оценил игру Георгия в 8.8.
В обеих сборных также появились Виктор Дёкереш, Малик Тильман, Луис Диас, Райан Фламинго, Майк Меньян и Сандро Куленович.
Напомним, ранее сообщалось, что гол в ворота Янг Бойз стал для Судакова вторым в Лиге чемпионов .
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