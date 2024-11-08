Почему Рибери, Левандовски, Винисиус остались без Золотого мяча? Топ скандальных решений!

Полузащитник сборной Испании и Манчестер Сити Родри стал обладателем главной индивидуальной награды в 2024 году - Золотой мяч.

Испанец опередил звезду Реала и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, который был главным претендентом на награду.

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Реал, узнав про такой поворот события, проигнорировал мероприятие, которое проводилось в Париже.

В истории футбола уже не первый раз, когда церемония вручения Золотого мяча превращается в скандал. Так уже было, когда Роберту Левандовски не дали награду.

Мы вспоминаем про самые скандальные решения от организаторов вручения главной индивидуальной награды.

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