Фонсека: Перед игрой с Кальяри я взволнован больше чем был перед матчем с Реалом

В рамках 11 тура Серии А Милан сыграет против Кальяри.

Наставник «россонери» Пауло Фонсека поделился ожиданиями от игры чемпионата Италии. Португалец заявил, что игра против аутсайдера элитного дивизиона волнует его больше чем волновал матч против Реала и объяснил почему это так.

"Честно говоря, я волнуюсь перед этим матчем сильнее чем перед предыдущим.

Этому есть много объяснений. Прежде всего, я должен сказать, что эти игры очень мотивируют игроков.

Честно говоря, игроки готовятся к этим матчам с большей мотивацией. Вот почему я больше волнуюсь сегодня, перед игрой с Кальяри, чем перед Реалом. Худшее, что может произойти против таких клубов, как Реал Мадрид - это не иметь смелости играть. В этих играх есть пространство, но проблема в том, что многие команды боятся играть эти матчи. Важно дать игрокам понять, что у них есть пространство для игры и время, чтобы контролировать игру. Когда мы начинаем делать это на поле, уверенность в себе возрастает. Вот почему я сказал, что иногда сложнее играть против Монцы или Кальяри.

Я уверен, что завтра у нас не будет такого пространства, поэтому в этом контексте команда должна иметь мужество, контролировать игру и играть вместе", - сказал Фонсека.

Отметим, что в 10 турах у Милана лишь 17 набранных очков, тем не менее, коллектив португальца побеждал принципиального соперника в лице Интера.

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