iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария сомневается в продлении контракта со своей звездой

Будущее Лероя Сане все еще туманно.
Сегодня, 19:29
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

Будущее Лероя Сане в Баварии находится под большим вопросом, утверждает Bayern & Germany, ссылаясь на Bild.

Издание пишет, что руководство мюнхенского клуба не уверено в целесообразности продления контракта с вингером.

В первую очередь, проблемой является его зарплата - 20 млн евро. В Баварии считают, что такие деньги могут получать лишь те, кто стабильно демострируют высокий уровень.

При этом, в клубе очень уважают Сане, который проявив себя важной частью клуба. Прошлый сезон он доигрывал на уколах, чтобы помочь команде в важных матчах, что сильно сказалось на его выступлении на Евро.

Сам Сане хотел бы остаться в Баварии, но требует определенности уже сейчас. Летом игрок может стать свободным агентом, а интерес к нему уже проявляют Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Ранее также Бавария минимально одолела аутсайдера чемпионата.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лерой Сане

Статьи по теме

Звезда Баварии может вернуться в АПЛ Звезда Баварии может вернуться в АПЛ
Вингер Баварии не спешит продлевать контракт с клубом Вингер Баварии не спешит продлевать контракт с клубом
Арсенал может подписать звезду Баварии свободным агентом Арсенал может подписать звезду Баварии свободным агентом
"К сожалению, это произошло": Вингер Баварии прокомментировал назначение Компани на пост тренера "К сожалению, это произошло": Вингер Баварии прокомментировал назначение Компани на пост тренера
Помочь журналистам

Видео

Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна
Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина21:24
Колос и Кривбасс не смогли определить победителя
Европа21:10
Милан потерял очки в матче с аутсайдером
Европа20:25
"Сейчас ничего не поделаешь": Анчелотти прокомментировал ситуацию с травмами
Европа19:50
Довбик получит нового тренера уже в ближайшее время - источник
Европа19:29
Дочь легенды АПЛ объявила о помолвке со звездой другого вида спорта
Европа19:29
Бавария сомневается в продлении контракта со своей звездой
Европа18:59
Брентфорд обыграл Борнмут, Эвертон не сумел справиться с Вест Хэмом
Европа18:51
Милитао второй раз порвал "кресты"
Европа18:31
Бавария тяжело выиграла, у Байера украли победу, а Боруссия вообще уступила
Европа18:27
Ассист Лунина в обзоре матча Реал - Осасуна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK