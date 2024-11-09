Бавария сомневается в продлении контракта со своей звездой

Будущее Лероя Сане в Баварии находится под большим вопросом, утверждает Bayern & Germany, ссылаясь на Bild.

Издание пишет, что руководство мюнхенского клуба не уверено в целесообразности продления контракта с вингером.

В первую очередь, проблемой является его зарплата - 20 млн евро. В Баварии считают, что такие деньги могут получать лишь те, кто стабильно демострируют высокий уровень.

При этом, в клубе очень уважают Сане, который проявив себя важной частью клуба. Прошлый сезон он доигрывал на уколах, чтобы помочь команде в важных матчах, что сильно сказалось на его выступлении на Евро.

Сам Сане хотел бы остаться в Баварии, но требует определенности уже сейчас. Летом игрок может стать свободным агентом, а интерес к нему уже проявляют Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Ранее также Бавария минимально одолела аутсайдера чемпионата.

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