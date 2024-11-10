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Жирона без Цыганкова наконец-то победила в матче Ла Лиги

Клуб украинца одержал минимальный триумф над Хетафе.
Сегодня, 21:42
Янхель Еррера / Getty Images
Янхель Еррера / Getty Images

В рамках 13-го тура Ла Лиги Жирона в гостях встретилась с Хетафе.

Как и большинство матчей текущего сезона, эта игра оказалась для Жироны сложной.

Обе команды создавали мало моментов, однако, хозяева делали это учитывая свой стиль, а каталонцы в очередной раз не могли преодолеть свои игровые проблемы.

Впрочем, именно коллектив Мичела забил единственный гол в этом матче. Автором победного для Жироны забитого мяча стал Янхель Эррера, который отличился накануне завершения первой половины игры.

Хетафе - Жирона 0:1

Гол: Эррера, 42

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Жирона

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