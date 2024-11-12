УЕФА активно пользовался самолетом, хотя рекомендовали сборным меньше летать

Высокопоставленные чиновники УЕФА активно пользовались самолетами, несмотря на собственные рекомендации, пишет The Times.

Перед Евро-2024 УЕФА рекомендовал сборным как можно меньше полльзоваться самолетами из-за урона окружающей среде.

После турнира организация отчиталась, что перелетов стало на 75%, а 90% обслуживающего персонала передвигалась по стране на общественном транспорте.

При этом УЕФА не рассказал, что например, его глава Александер Чеферин трижды летал домой в Любляну во время Евро на частном самолете, а также на нем передвигался между городами в Германии.

В период с 15 июня по 9 июля самолет совершил 16 рейсов, один из которых - 14-минутный перелет между Дюссельдорфом и Дортмундом.

"Некоторые рейсы из вашего списка использовались в представительских целях, были запланированы и рассчитаны в рамках общей стратегии устойчивого развития турнира. Рейсы, которыми пользовались президент УЕФА и другие руководители, были предназначены исключительно для поездок в города Германии и Любляну.

Кроме того, просим обратить внимание на то, что президент УЕФА каждый раз перемещался между Дюссельдорфом и Дортмундом на электромобиле [BYD], а не на частном самолете, как предполагается в вашем списке. Этот же электромобиль использовался и для других многочисленных междугородних переездов в течение всего турнира", - говорится в официальном заявлении УЕФА изданию.

Ранее также сообщалось, что легенда Челси намерен вернуться к тренерской работе.

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