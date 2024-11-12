Наставник европейской сборной может стать тренером Довбика в Роме

Итальянская Рома нашла нового кандидата на вакантный пост главного тренера.

Как сообщает Соггіеге Dello Sport, среди претендентов на должность в лидеры вырвался местный специалист Винченцо Монтелла, который ныне возглавляет сборную Турции.

Монтелла сейчас имеет больше шансов стать наставником «волков» чем Роберто Манчини. Турецкая федерация футбола готова попрощаться с итальянцем, если Рома выплатит им компенсацию в размере 6 месячных зарплат Винченцо.

Ранее 50-летний тренер на клубном уровне работал с Фиорентиной, Милан и Севилью. В Роме он провел большую часть своей игровой карьеры и начал тренерскую, однако, во главе взрослой команды в 2011 провел лишь 16 матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что спортдир Ромы прокомментировал увольнение Юрича.

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