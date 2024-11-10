Спортдир Ромы прокомментировал увольнение Юрича

Итальянская Рома уволила Ивана Юрича после очередного поражения в чемпионате.

После официального объявления спортдир «волков» Флоран Гизольфи высказался о решении о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом.

"Я думаю, что, как вы видели в заявлении, мы не спешим с принятием правильного решения

Мы хотим поблагодарить Ивана Юрича, мы понимаем, что ему было нелегко в этой ситуации, мы благодарим его и его сотрудников за их тяжелую работу и желаем им всего наилучшего в их будущих начинаниях.

Сейчас мы должны подумать, успокоиться и принять лучшее решение для клуба и для его будущего".

Также Флоран рассказал, считает ли он, что назначение Юрича и соответственно увольнение де Росси правильным решением.

"История подсказывает, что это было неправильно. На данный момент все, что мы можем сделать, это взять на себя ответственность вместе с игроками и клубом, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации".

Напоследок французский функционер рассказал, что стоит ожидать от нового тренера.

"Мне опять же трудно ответить на этот вопрос прямо сейчас. Мы с семьей Фридкиных имеем один и тот же долгосрочный проект - победить и продолжать инвестировать для достижения этой цели.

Сейчас, в краткосрочной перспективе, мы должны сосредоточиться на том, чтобы вернуть все на круги своя. Мне не нравится термин «переходный период», потому что это ромы, и мы должны работать с самого начала, но мы должны выстоять в этой ситуации как можно лучше", - резюмировал Гизольфи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!