Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона АПЛ - какие шансы Зинченко и Мудрика

Манчестер Сити, скорее всего, не сможет защитить титул.

Ливерпуль является фаворитом на победу в АПЛ в сезоне-2024/25.

Суперкомпьютер Opta Analyst считает, что у подопечных Арне Слота 60,3% шансов на золотые медали.

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Манчестер Сити, который в прошлом году выиграл титул, - шансы на успех 34,3%.

Арсенал вместе с Александром Зинченко имеет 5% на выигрыш, а у Челси - 0,3%.

В турнирной таблице АПЛ Ливерпуль идет на первом месте (28 очков), дальше Манчестер Сити (23), Челси (19) и Арсенал (19).

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