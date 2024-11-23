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Эвертон Миколенко в большинстве не победил Брентфорд Ярмолюка, Борнмут в большинстве проиграл Брайтону

У "ирисок" и «вишен" был сегодня не лучший день.
Сегодня, 19:12

В рамках 12-го тура АПЛ состоялся матч между Эвертоном Виталия Миколенко и Брентфордом Егора Ярмолюка

Команды показали вялую игру без большого количества атак, как и в первом, так и во втором тайме.

Самым большим моментом игры можно назвать ужасный фол Кристана Ньоргора на Джордане Пикфорде, за который он получил прямую красную карточку.

В итоге, ни хозяева, ни гости не смогли открыть счет в матче, который завершился нулевой ничьей.

Виталий Миколенко отыграл весь матч, а Егор Ярмолюк появился на поле на 86-ой минуте поединка.

Эвертон - Брентфорд 0:0

Немного веселее было на Виталити Стэдиум - домашнем стадионе Борнмута, где он принял Брайтон.

Уже на 4-ой минуте матча гости вышли вперед благодаря голу Жуана Педро.

После перерыва Брайтон так же быстро удвоил свое преимущество благодаря голу Каору Митомы, а также остался в меньшинстве. Удалили Карлоса Балеба.

Численное преимущество, впрочем, не слишком помогло «вишням», которые смогли лишь забить гол престижа в компенсированное время усилиями Энеса Унала.

Борнмут - Брайтон 1:2

Голы: Энес Унал, 90+3, Жуан Педро, 4, Митома, 49

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут эвертон брентфорд

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