Зинченко - в запасе на матч против Спортинга
В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Арсенал встретится со Спортингом.
«Канониры» определились с составом. Украинец Александр Зинченко на скамейке запасных.
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Арсенал: Райа - Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафьори - Райс, Партей, Эдегор - Сака, Гаверц, Мартинелли.
Запасные: Нету., Сетфорд, Зинченко, Тирни, Кивьер, Льюис-Скелли, Мерино, Нванери, Жоржиньо, Стерлинг, Троссар, Жезус.
Спортинг: Исраэль - Сент-Джюст, Инасио, Диоманде - Араужо, Морита, Юльманн, Кенда - Эдвардс, Дьокереш, Франсишку Тринкан
Запасные: Ковачевич, Каллаи, Рейш, Хардер, Катаму, Фреснеда, Браганса, Эшгаю, Брито, Симоэш, Монтейро, Коуто
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