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Зинченко - в запасе на матч против Спортинга

Микель Артета не прибегнул к ротации после игры чемпионата.
Сегодня, 21:08
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Арсенал встретится со Спортингом.

«Канониры» определились с составом. Украинец Александр Зинченко на скамейке запасных.

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Арсенал: Райа - Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафьори - Райс, Партей, Эдегор - Сака, Гаверц, Мартинелли.

Запасные: Нету., Сетфорд, Зинченко, Тирни, Кивьер, Льюис-Скелли, Мерино, Нванери, Жоржиньо, Стерлинг, Троссар, Жезус.

Спортинг: Исраэль - Сент-Джюст, Инасио, Диоманде - Араужо, Морита, Юльманн, Кенда - Эдвардс, Дьокереш, Франсишку Тринкан

Запасные: Ковачевич, Каллаи, Рейш, Хардер, Катаму, Фреснеда, Браганса, Эшгаю, Брито, Симоэш, Монтейро, Коуто

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортинг Александр Зинченко

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