Кубарси, Мейну и Михавко: Талант Динамо попал в топ открытий года

Известный портал CIES опубликовал свой рейтинг футбольных открытий 2024 года.

Возглавил список защитник Барселоны Пау Кубарси, вторую строчку занял Кобби Мейну из Манчестер Юнайтед, а замкнул тройку лидеров Хулио Солер из аргентинского Лануса.

В топ попал и один украинский футболист. 14 строчку занял юный центрбек киевского Динамо Тарас Михавко, расположившись рядом с воспитанником Милана Ян-Карло Шимичем, который ныне выступает за Андерлехт.

Напомним, ранее сообщалось, что Михавко попал в десятку лучших центральных защитников вне топ лиг

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!