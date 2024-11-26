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Кубарси, Мейну и Михавко: Талант Динамо попал в топ открытий года

Украинец занял 14 место в списке.
Сегодня, 21:46
Тарас Михавко / Getty Images
Тарас Михавко / Getty Images

Известный портал CIES опубликовал свой рейтинг футбольных открытий 2024 года.

Возглавил список защитник Барселоны Пау Кубарси, вторую строчку занял Кобби Мейну из Манчестер Юнайтед, а замкнул тройку лидеров Хулио Солер из аргентинского Лануса.

В топ попал и один украинский футболист. 14 строчку занял юный центрбек киевского Динамо Тарас Михавко, расположившись рядом с воспитанником Милана Ян-Карло Шимичем, который ныне выступает за Андерлехт.

Напомним, ранее сообщалось, что Михавко попал в десятку лучших центральных защитников вне топ лиг

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Тарас Михавко

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