Танцы с папой на руках: Лунин показал, как развлекается с сыном
Семья фанатеет от одной очень известной музыкальной группы.
Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин опубликовал новый пост в социальной сети.
Украинец вместе с женой Анастасией в Instagram добавили видео, как они развлекаются вместе со своим сыном - Андреем.
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Семья фанатеет от популярной группы Imagine Dragons. Лунин дома танцевал под песни вместе с сыном, а затем уже Анастасия показала, как мальчик развлекался в машине.
Напомним, жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены.
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