Танцы с папой на руках: Лунин показал, как развлекается с сыном

Семья фанатеет от одной очень известной музыкальной группы.

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин опубликовал новый пост в социальной сети.

Украинец вместе с женой Анастасией в Instagram добавили видео, как они развлекаются вместе со своим сыном - Андреем.

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Семья фанатеет от популярной группы Imagine Dragons. Лунин дома танцевал под песни вместе с сыном, а затем уже Анастасия показала, как мальчик развлекался в машине.

Напомним, жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены.

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