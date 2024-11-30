Определена судьба Анчелотти в Реале

Главный тренер Реала Карло Анчелотти вскоре будет уволен.

Как сообщает El Gol Digital, президент Реала Флорентино Перес принял решение об увольнении итальянца.

На место Анчелотти будет назначен Сантьяго Солари. Аргентинец возглавлял Реал в сезоне-2018/19. Тогда он проработал шесть месяцев.

Отмечается, что Солари отработает до лета, а затем команду возглавит наставник Байера Хаби Алонсо.

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