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"Случиться может все что угодно": Лидер Ман Сити высказался об игре против Ливерпуля

Фил Фоден верит в победу над мерсисайдцами.
Сегодня, 16:59
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

Вингер Ман Сити Фил Фоден поделился своими мыслями накануне игры против Ливерпуля.

По словам англичанина, в футболе может произойти все, что угодно, поэтому он надеется на победу.

«Футбол - веселая старая игра, поэтому произойти может все что угодно. Ливерпуль выглядит невероятно крепким, похоже, не собирается терять много очков. Посмотрим, что произойдет в этом поединке.

Очевидно, было серьезное удивление окончанием матча с Фейеноордом. Мы полностью контролировали ход игры, но случилось то, что случилось. Последние несколько дней мы пытались смириться с подобным результатом и забыть о нем. Нам немного не повезло в ситуациях с пропущенными голами. Этого не должно произойти с Ливерпулем.

Нельзя сказать, что наши выступления были шокирующими. Мы демонстрировали достаточно высокий уровень игры для достижения результата, однако не смогли достичь его. Ранее я не оказывался в такой ситуации, поэтому для меня это новый опыт», - заявил Фоден.

Матч Ливерпуль - Манчестер Сити состоится сегодня, 1 декабря, в 18:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити

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