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Игрока Фиорентины, потерявшего сознание на поле, вывели из-под наркоза

Эдоардо Бове сейчас ничего не угрожает.
Сегодня, 11:05
Едоардо Бове / Getty Images
Едоардо Бове / Getty Images

В рамках 15-го тура Серии А произошел страшный эпизод. Хавбек Фиорентины Эдоардо Бове потерял сознание в результате эпилиптического приступа.

Появились новые подробности о состоянии Бове на сегодняшнее утро. Как сообщает Фабрицио Романо, Эдоардо вывели из-под наркоза, проведя процедуру экстубации.

Отмечается также, что 22-летний итальянец находится в сознании и отвечает на вопросы врачей.

Специалисты не выявили серьезной угрозы сердцу или мозгу футболиста, но он еще пройдет дополнительные обследован

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина Эдоардо Бове

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