Игрока Фиорентины, потерявшего сознание на поле, вывели из-под наркоза
Эдоардо Бове сейчас ничего не угрожает.
В рамках 15-го тура Серии А произошел страшный эпизод. Хавбек Фиорентины Эдоардо Бове потерял сознание в результате эпилиптического приступа.
Появились новые подробности о состоянии Бове на сегодняшнее утро. Как сообщает Фабрицио Романо, Эдоардо вывели из-под наркоза, проведя процедуру экстубации.
Отмечается также, что 22-летний итальянец находится в сознании и отвечает на вопросы врачей.
Специалисты не выявили серьезной угрозы сердцу или мозгу футболиста, но он еще пройдет дополнительные обследован
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