"Если будем так играть, то чемпионством не пахнет": Лидер Шахтера раскритиковал команду за матч с Рухом

В рамках 15-го тура УПЛ Шахтер не сумел переиграть Рух.

После игры полузащитник «горняков» Артем Бондаренко поделился своими мыслями относительно перфоманса своих одноклубников.

По словам Бондаренко, дончанам надо улучшать уровень игры, если они действительно хотят чемпионства.

«Не знаю, что и сказать. Хочется похвалить, наверное, Рух. Важно признавать, наверное, что команда сегодня была лучше, чем мы, они заслужили эти очки.

Я думаю, это будет по-мужски - признать, что мы были сегодня не на своем уровне. Надо, наверное, рыться в себе - то, почему мы так играем свои матчи.

Нет, вопрос усталости до сих пор неактуален для нас. Это никак не связано с усталостью, это связано, наверное... Не знаю, с чем это связано - может, психология, может... Не знаю, но с усталостью я не хочу это связывать, потому что стыдно так играть.

Такие два последних результата - это тяжело, но, я же говорю, что надо покопаться в себе, чтобы каждый нашел какие-то ошибки, задумался над своей игрой. Надо исправлять, потому что, если будем играть так, как сегодня, то чемпионством и не пахнет», - заявил украинский исполнитель.

Сейчас Шахтер занимает лишь третью строчку за Александрией и Динамо.

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