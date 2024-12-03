Украинец играл под другой фамилией: Рома оконфузилась из-за ошибки на футболке Довбика
Римский коллектив проиграл претенденту на чемпионство.
В рамках 14-го тура чемпионата Италии Рома провела домашний поединок против Аталанты.
Украинский нападающий римской команды Артем Довбик провел на поле 62 минуты, а на его место вышел Шомуродов.
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Во время поединка произошел забавный эпизод.
На футболке Довбика была написана фамилия с ошибкой. Вместо правильно написанного "Довбик" появилось "Добвик".
В текущем сезоне украинец провел 18 матчей за Рому во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.
Напомним, бывший вратарь сборной Украины встретился с легендарным хоккеистом НХЛ.
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