Бывший вратарь сборной Украины встретился с легендарным хоккеистом НХЛ
Бойко провел встречу в столице Киева.
Бывший голкипер сборной Украины, Динамо и Полесья Денис Бойко сделал новый пост в социальной сети.
Украинец провел встречу с легендарным бывшим вратарем НХЛ Домиником Гашеком.
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"Доминатор, легенда НХЛ Доминик Гашек. Рад встретить вас в Киеве!", — написал Бойко в Instagram.
В составе сборной Чехии Гашек выиграл золото Олимпийских игр-1998. Вратарь является двукратным обладателем Кубка Стэнли.
Напомним, Ребров посетил матч двух лучших команд чемпионата Испании.
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