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Бывший вратарь сборной Украины встретился с легендарным хоккеистом НХЛ

Бойко провел встречу в столице Киева.
Вчера, 21:35
Денис Бойко / instagram.com/king_kong_71
Денис Бойко / instagram.com/king_kong_71

Бывший голкипер сборной Украины, Динамо и Полесья Денис Бойко сделал новый пост в социальной сети.

Украинец провел встречу с легендарным бывшим вратарем НХЛ Домиником Гашеком.

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"Доминатор, легенда НХЛ Доминик Гашек. Рад встретить вас в Киеве!", — написал Бойко в Instagram.

В составе сборной Чехии Гашек выиграл золото Олимпийских игр-1998. Вратарь является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, Ребров посетил матч двух лучших команд чемпионата Испании.

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