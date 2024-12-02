Не Реал, не Барселона: Ребров посетил матч двух лучших команд чемпионата Испании
Специалист провел семейный отдых.
В суботу, 30 ноября, состоялся матч чемпионата Испании по баскетболу, в котором сыграли Уникаха и Тенерифе.
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров посетил баскетбольный матч.
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Специалист сделал пост в социальной сети, показав семейный отдых.
"Прекрасный вечер, проведенный вместе с семьей, и замечательная игра между двумя из лучших команд Испании".
Хозяева победили оппонента со счетом 84:81. Уникаха набрала 16 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Тенерифе занимает четвертую позицию с 12 баллами.
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