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Не Реал, не Барселона: Ребров посетил матч двух лучших команд чемпионата Испании

Специалист провел семейный отдых.
Сегодня, 17:50
Сергей Ребров / Instagram
Сергей Ребров / Instagram

В суботу, 30 ноября, состоялся матч чемпионата Испании по баскетболу, в котором сыграли Уникаха и Тенерифе.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров посетил баскетбольный матч.

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Специалист сделал пост в социальной сети, показав семейный отдых.

"Прекрасный вечер, проведенный вместе с семьей, и замечательная игра между двумя из лучших команд Испании".

Хозяева победили оппонента со счетом 84:81. Уникаха набрала 16 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Тенерифе занимает четвертую позицию с 12 баллами.

Напомним, звезду ПСЖ заметили с новой девушкой в ночном клубе.

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