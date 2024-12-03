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Лунин сыграл с сыном в футбол на Сантьяго Бернабеу

Украинец поразвлекался после матча с Хетафе.
Сегодня, 09:40
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica

В рамках чемпионата Испании Реал в домашнем поединке обыграл Хетафе - 2:0.

Жена украинского вратаря "сливочных" Андрея Лунина, Анастасия, опубликовала видео с матча.

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Девушка показала реакция сына на гол Джуда Беллингема с пенальти.

Также были кадры, как отец и сын играют на поле Сантьяго Бернабеу.

Напомним, бывший вратарь сборной Украины встретился с легендарным хоккеистом НХЛ.

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