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Реал в безумной концовке проиграл Атлетику, Мбаппе снова не забил пенальти

"Сливочные" не смогли приблизиться к Барселоне.
Вчера, 23:57
Атлетик - Реал / Getty Images
Атлетик - Реал / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Испании Атлетик на домашнем поле принимал Реал.

Голы были забиты после перерыва. Счет открыл Беренгер, который грамотно реализовал момент.

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Килиан Мбаппе мог сравнять счет, но не забил пенальти.

Через несколько минут Беллингем сумел все-таки сравнять счет, но уже через пару мгновений Гурусета забил второй мяч.

Реал устроил финишний штурм, но отыграться так и не сумел.

В турнирной таблице чемпионата Испании Реал идет втором месте с 33 баллами, а Атлетик четверый с 29 очками.

Атлетик - Реал 2:1
Голы: Беренгер, 53, Гурусета, 80 - Беллингем, 78

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