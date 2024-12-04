Реал в безумной концовке проиграл Атлетику, Мбаппе снова не забил пенальти
"Сливочные" не смогли приблизиться к Барселоне.
В рамках 19-го тура чемпионата Испании Атлетик на домашнем поле принимал Реал.
Голы были забиты после перерыва. Счет открыл Беренгер, который грамотно реализовал момент.
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Килиан Мбаппе мог сравнять счет, но не забил пенальти.
Через несколько минут Беллингем сумел все-таки сравнять счет, но уже через пару мгновений Гурусета забил второй мяч.
Реал устроил финишний штурм, но отыграться так и не сумел.
В турнирной таблице чемпионата Испании Реал идет втором месте с 33 баллами, а Атлетик четверый с 29 очками.
Атлетик - Реал 2:1
Голы: Беренгер, 53, Гурусета, 80 - Беллингем, 78
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