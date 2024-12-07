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Манчестер Юнайтед проиграл в "голевой перестрелке" Ноттингему Форест

Манкунианцы не смогли добыть нужный результат.
Вчера, 21:36
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест / Getty Images

В рамках 15-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед встретился с Ноттингемом Форест.

«Красные дьяволы» пропустили уже на 3-ей минуте матча. Автором гола стал Никола Миленкович, отправив мяч в сетку ворот после углового.

Достаточно быстро манкунианцы отыгрались благодаря усилиям Расмуса Гойлунна, но выйти вперед не сумели, наоборот, пропустили снова во втором тайме. Забил Морган Гиббс-Уайт

Позже «лесники» удвоили свое преимущество благодаря усилиям Криса Вуда, но коллектив Рубена Аморима все же забил еще однажды благодаря Бруну Фернандешу.

Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:3

Голы: Гойлунн, 17, Бруну Фернандеш, 61 - Миленкович, 4, Гиббс-Уайт, 47, Вуд, 54.

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро (Мазрауи, 67), де Лигт (Магвайр, 66), Мартинес — Диалло, Мейну, Угарте (Зиркзе, 77), Далот — Фернандеш (Маунт, 76), Гарначо — Хойлунн

Нотттингем Форест: Селс — Айна, Миленкович, Мурильо, Вильямс — Андерсон, Ейтс — Силва (Морато, 68), Гиббс-Вайт (Домінгес, 79), Гадсон-Одои (Авонийи, 90) — Вуд (Еланга, 79)

Предупреждения: Силва, Вильямс

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