Салах установил новый рекорд Ливерпуля

Футболист стал первым, кто забил 50 голов в футболке "красных" в еврокубках.

В рамках шестого тура Лиги чемпионов Ливерпуль переиграл Жирону благодаря голу Мохамеда Салаха.

Египтянин установил рекорд клуба в данном поединке, забив юбилейный гол за «красных» в еврокубках.

Забитый мяч Салаха стал для него 50-ым на европейской арене в футболке мерсисайдцев. Ни один игрок Ливерпуля не забивал столько в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА или других европейских соревнованиях.

Всего в текущем сезоне на счету Мохамеда 15 голов и 12 ассистов в 21 матче.

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