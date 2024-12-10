Мюллер благодаря голу в ворота Шахтера сравнялся по количеству сезонов с забитыми мячами в ЛЧ с Роналду

Больше только у Карима Бензема и Лео Месси.

В рамках 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер разгромно уступил Баварии.

Один из голов забил Томас Мюллер, для которого этот мяч стал дебютным в текущем розыгрыше турнира.

Мюллер забивал в 16 сезонах Лиги чемпионов. Такое же количество кампаний, в которых удалось отличиться голом у Криштиану Роналду и Райана Гиггза.

Опережают вышеупомянутую тройку только Карим Бензема и Лионель Месси, которые забивали в 18 розыгрышах Лиги чемпионов.

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