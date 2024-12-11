Травмированная звезда АПЛ вместе с красавицей любимой объявили, что станут родителями

Нападающий английского Тоттенгема Ришарлисон объявил, что он вместе со своей девушкой Амандой Араухо ожидают рождения первенца.

Пара поделилась информацией в Instagram, выложив очень милые фотографии со снимками после УЗИ.

Впервые вместе пару заметили в прошлом году во время отдыха в Бразилии. Аманда помогает Ришарлисону переживать непростой период в его карьере - футболист последние полтора года чаще травмирован, чем здоровый.

В нынешнем первенстве 27-летний бразилец сыграл всего в семи поединках, в которых забил и ассистировал по одному разу.

Напомним, что два месяца назад стало известно о скандальной ситуации, когда игрок Шахтера успел сделать татуировку с именем своего еще нерожденного ребенка, но впоследствии узнал, что он не от него/

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