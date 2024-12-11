iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Травмированная звезда АПЛ вместе с красавицей любимой объявили, что станут родителями

Игрок Тоттенгема впервые ощутит радость отцовства.
Вчера, 22:23
Instagram
Instagram

Нападающий английского Тоттенгема Ришарлисон объявил, что он вместе со своей девушкой Амандой Араухо ожидают рождения первенца.

Пара поделилась информацией в Instagram, выложив очень милые фотографии со снимками после УЗИ.

Впервые вместе пару заметили в прошлом году во время отдыха в Бразилии. Аманда помогает Ришарлисону переживать непростой период в его карьере - футболист последние полтора года чаще травмирован, чем здоровый.

В нынешнем первенстве 27-летний бразилец сыграл всего в семи поединках, в которых забил и ассистировал по одному разу.

Напомним, что два месяца назад стало известно о скандальной ситуации, когда игрок Шахтера успел сделать татуировку с именем своего еще нерожденного ребенка, но впоследствии узнал, что он не от него/

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Межконтинентальный кубок ФИФА 2024: Пачука выбила Ботафого, одержав разгромную победу в Дерби Америки Межконтинентальный кубок ФИФА 2024: Пачука выбила Ботафого, одержав разгромную победу в Дерби Америки
Фанаты Реал Сосьедада показали свою неадекватность после поста клуба на украинском языке Фанаты Реал Сосьедада показали свою неадекватность после поста клуба на украинском языке
Лига чемпионов: Ювентус нанес поражение Манчестер Сити, Барселона обыграла Боруссию Д, победы Атлетико, Арсенала и Милана Лига чемпионов: Ювентус нанес поражение Манчестер Сити, Барселона обыграла Боруссию Д, победы Атлетико, Арсенала и Милана
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа01:10
Межконтинентальный кубок ФИФА 2024: Пачука выбила Ботафого, одержав разгромную победу в Дерби Америки
Лига Европы00:59
Фанаты Реал Сосьедада показали свою неадекватность после поста клуба на украинском языке
Лига Чемпионов00:30
Лига чемпионов: Ювентус нанес поражение Манчестер Сити, Барселона обыграла Боруссию Д, победы Атлетико, Арсенала и Милана
Лига Чемпионов00:07
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Манчестер Сити продолжил падение, проиграв Ювентусу в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов23:55
Барселона в сумасшедшем матче победила Боруссию Д, Милан чуть не опозорился, Арсенал легко победил
Бокс23:24
С пояса WBC убрали флаг россии, заменив его другим
Лига Европы23:23
Реал Сосьедад - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига Европы22:55
Реал Сосьедад - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
Лига Европы22:53
Против Динамо российский форвард Сосьедад не будет играть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK