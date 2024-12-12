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"Очень хороший знак": Аморим высказался о ссоре игроков МЮ после матча с Викторией

Рубен похвалил Амада Диалло и Расмуса Гойлунна за неравнодушие.
Вчера, 23:16
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

В рамках 6-го тура Лиги Европы Манчестер Юнайтед в непростом матче одолел Викторию Пльзень.

Впрочем, несмотря на победу в матче, игроки манкунианцев Расмус Гойлунн и Амад Диалло нашли что не поделить между собой после финального свистка и поспорили еще на поле, что попало в объективы телекамер.

Наставник английского клуба Рубен Аморим поделился мыслями о ссоре между датчанином и ивуарийцем. Специалист сказал, что это хорошо, ведь футболисты продемонстрировали, что им не наплевать на игру и результат.

"Очень хороший знак!

Мы должны что-то чувствовать... Если мы должны сражаться друг с другом, то должны быть как семья. Когда тебе безразлично, ты ничего не делаешь. Когда тебе не безразлично, ты дерешься с братом, отцом или матерью", - цитирует слова португальца Фабрицио Романо.

На ISPORT доступны результаты матчей Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рубен Аморим

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