"Очень хороший знак": Аморим высказался о ссоре игроков МЮ после матча с Викторией

В рамках 6-го тура Лиги Европы Манчестер Юнайтед в непростом матче одолел Викторию Пльзень.

Впрочем, несмотря на победу в матче, игроки манкунианцев Расмус Гойлунн и Амад Диалло нашли что не поделить между собой после финального свистка и поспорили еще на поле, что попало в объективы телекамер.

Наставник английского клуба Рубен Аморим поделился мыслями о ссоре между датчанином и ивуарийцем. Специалист сказал, что это хорошо, ведь футболисты продемонстрировали, что им не наплевать на игру и результат.

"Очень хороший знак!

Мы должны что-то чувствовать... Если мы должны сражаться друг с другом, то должны быть как семья. Когда тебе безразлично, ты ничего не делаешь. Когда тебе не безразлично, ты дерешься с братом, отцом или матерью", - цитирует слова португальца Фабрицио Романо.

🚨 Rúben Amorim on tense moments between Amad and Højlund after the game: “Very good sign!”.



“We need to feel something... If we need to fight each other, it’s like a family. When you don’t care, you do nothing. When you care, you fight with your brother, father or mother”. pic.twitter.com/vImu7vR9EK