Тренер Жироны оценил подписание украинского вратаря
Мичел верит, что Крапивцов имеет шансы стать успешным голкипером.
Главный тренер Жироны Мичел высказался по поводу подписания украинского вратаря Владислава Крапивцова.
По словам специалиста, голкипер имеет все шансы, чтобы закрепиться в составе команды.
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"Владислав – талантливый вратарь, это был шанс для нашего клуба. Молодой и хороший игрок, мы хотели видеть его у себя. Считаю, что клуб сработал очень хорошо, это подписание и на нынешнее время, и на будущее", - приводит слова тренера AS.
Голкипер перебрался в испанский клуб на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2029 года.
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