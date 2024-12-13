Тренер Жироны оценил подписание украинского вратаря

Главный тренер Жироны Мичел высказался по поводу подписания украинского вратаря Владислава Крапивцова.

По словам специалиста, голкипер имеет все шансы, чтобы закрепиться в составе команды.

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"Владислав – талантливый вратарь, это был шанс для нашего клуба. Молодой и хороший игрок, мы хотели видеть его у себя. Считаю, что клуб сработал очень хорошо, это подписание и на нынешнее время, и на будущее", - приводит слова тренера AS.

Голкипер перебрался в испанский клуб на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2029 года.

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