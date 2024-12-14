iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игроки Челси сфотографировались в рождественских "безобразных свитерах"

Два игрока основной команды приняли участие в фотосессии.
Сегодня, 14:40
Нкунку / Getty Images
Нкунку / Getty Images

Уже скоро Рождество, а потому и футбольные клубы начинают подготовку к празднику.

Игроки сфотографировались вместе с футболистками женской команды, одевшись в так называемые "безобразные свитера".

Отметим, что Нкунку не забыл о своем любимом "девайсе" - синем воздушном шарике.

Ранее ISPORT рассказывал, что Мудрик, похоже, не тренировался накануне матча против Брентфорда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Байер без проблем справился с аутсайдером Бундеслиги Байер без проблем справился с аутсайдером Бундеслиги
Бавария неожиданно уступила Майнцу Бавария неожиданно уступила Майнцу
Игрок Ливерпуля отметился антидостижением в матче против Фулхэма Игрок Ливерпуля отметился антидостижением в матче против Фулхэма
ФИА опубликовала официальную заявку пилотов на сезон-2025 ФИА опубликовала официальную заявку пилотов на сезон-2025
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: две украинки вошли в топ-30 гонки преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Байер без проблем справился с аутсайдером Бундеслиги
Европа18:25
Бавария неожиданно уступила Майнцу
Европа17:51
Игрок Ливерпуля отметился антидостижением в матче против Фулхэма
Формула 117:34
ФИА опубликовала официальную заявку пилотов на сезон-2025
Европа17:32
Манчестер Юнайтед интересуется лидером немецкого топ-клуба
Киберспорт17:06
NaVi Junior сыграют в полуфинале верхней сетки против команды росийского букмекера на MESA Invitational 2024
Европа16:59
"Их никогда нельзя списывать": Лидер Ливерпуля высказался о шансах Ман Сити навязать борьбу за чемпионство
Украина16:19
ЛНЗ отобрал очки у Александрии в матче с "горьким привкусом"
Украина15:54
Защитнику ЛНЗ стало плохо во время матча с Александрией
Европа15:32
Аморим: Ман Сити находится в лучшем положении, чем Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK