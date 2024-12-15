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Реал и Райо устроили перестрелку, в которой не определили победителя

Мадридскому клубу даже пришлось совершить камбек.
Сегодня, 00:00
Райо Вальекано - Реал / Getty Images
Райо Вальекано - Реал / Getty Images

В субботу, 14 декабря, Райо Вальекано принимал дома мадридский Реал.

Матч начался с попытки Гюлера забить гол с середины поля, но мяч прошел выше не только кипера, но и ворот. В ответ Унаи Лопес забил гол сразу же в ответной атаке.

Спустя полчаса активного обмена атаками, турок снова упустил неплохой момент забить, за что Райо забил второй гол в ворота мадридцев. Но почти сразу Вальверде дальним ударом и при помощи небольшого рикошета отыграл один мяч.

А еще до перерыва Родриго классно разобрался на фланге и навесил точно на Беллингема, который уверенно сравнял счет.

Второй тайм тоже оказался очень насыщенным на события. Сначала Гюлер забил из офсайда, а уже в следующем моменте турок откатил Родриго, который вонзил мяч точно в ближнюю девятку. Вскоре Район снова провел удачную атаку, которая не завершилась голом только благодаря Куртуа. Но уже на угловом бельгиец не сумел отразить удар Паласона - 3:3!

До конца матча инциативой безраздельно владели гости, но несмотря на обилие моментов, матч так и завершился ничьейным счетом.

Статистика матча Райо Вальекано - Реал 17-го тура Ла Лиги

Райо Вальекано - Реал 3:3
Голы: Лопес, 4, Мумин, 36, Паласон, 64 - Вальверде, 39, Беллингем, 45, Родриго, 56

Ожидаемые голы (xG): 1.60 - 0.65
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 14 - 13
Удары в створ: 5 - 6
Угловые: 4 - 5
Фолы: 18 - 8

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Райо Вальекано Реал Мадрид

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