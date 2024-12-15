Реал и Райо устроили перестрелку, в которой не определили победителя
В субботу, 14 декабря, Райо Вальекано принимал дома мадридский Реал.
Матч начался с попытки Гюлера забить гол с середины поля, но мяч прошел выше не только кипера, но и ворот. В ответ Унаи Лопес забил гол сразу же в ответной атаке.
Спустя полчаса активного обмена атаками, турок снова упустил неплохой момент забить, за что Райо забил второй гол в ворота мадридцев. Но почти сразу Вальверде дальним ударом и при помощи небольшого рикошета отыграл один мяч.
А еще до перерыва Родриго классно разобрался на фланге и навесил точно на Беллингема, который уверенно сравнял счет.
Второй тайм тоже оказался очень насыщенным на события. Сначала Гюлер забил из офсайда, а уже в следующем моменте турок откатил Родриго, который вонзил мяч точно в ближнюю девятку. Вскоре Район снова провел удачную атаку, которая не завершилась голом только благодаря Куртуа. Но уже на угловом бельгиец не сумел отразить удар Паласона - 3:3!
До конца матча инциативой безраздельно владели гости, но несмотря на обилие моментов, матч так и завершился ничьейным счетом.
Статистика матча Райо Вальекано - Реал 17-го тура Ла Лиги
Райо Вальекано - Реал 3:3
Голы: Лопес, 4, Мумин, 36, Паласон, 64 - Вальверде, 39, Беллингем, 45, Родриго, 56
Ожидаемые голы (xG): 1.60 - 0.65
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 14 - 13
Удары в створ: 5 - 6
Угловые: 4 - 5
Фолы: 18 - 8
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!