Группа смерти для Польши и лояльность для хозяев: итоги жеребьевки Евро-2025
3 2 по 25 июля 2025 г. на стадионах Швейцарии пройдет чемпионат Европы среди женщин. Сегодня все сборные узнали своих соперников на групповой стадии.
Хозяйки турнира попали в группу А, где их соперницами будут сборные Норвегии, Исландии и Финляндии. Сборная Испании, действующие чемпионки мира, сыграют в группе В со сборными Португалии, Италии и Бельгии.
Группа С собрала в своем составе Германию, Польшу, Данию и Швецию. В группу D попала сборная Англии, которая будет защищать титул завоеванный в 2023 году, и команды Франции, Вельса и Нидерландов.
- Группа А: Швейцария, Норвегия, Исландия, Финляндия
- Группа В: Испания, Португалия, Италия, Бельгия
- Группа С: Германия, Польша, Дания, Швеция
- Группа D: Англия, Франция, Вельс, Нидерландов
Напомним, что сборная Украины не смогла пробиться на континентальное первенство, уступив в плей-офф сборной Бельгии.
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