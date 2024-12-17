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Группа смерти для Польши и лояльность для хозяев: итоги жеребьевки Евро-2025

В Лозанне состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы среди женщин.
Сегодня, 08:18
Getty Images
Getty Images

3 2 по 25 июля 2025 г. на стадионах Швейцарии пройдет чемпионат Европы среди женщин. Сегодня все сборные узнали своих соперников на групповой стадии.

Хозяйки турнира попали в группу А, где их соперницами будут сборные Норвегии, Исландии и Финляндии. Сборная Испании, действующие чемпионки мира, сыграют в группе В со сборными Португалии, Италии и Бельгии.

Группа С собрала в своем составе Германию, Польшу, Данию и Швецию. В группу D попала сборная Англии, которая будет защищать титул завоеванный в 2023 году, и команды Франции, Вельса и Нидерландов.

  • Группа А: Швейцария, Норвегия, Исландия, Финляндия
  • Группа В: Испания, Португалия, Италия, Бельгия
  • Группа С: Германия, Польша, Дания, Швеция
  • Группа D: Англия, Франция, Вельс, Нидерландов

Напомним, что сборная Украины не смогла пробиться на континентальное первенство, уступив в плей-офф сборной Бельгии.

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