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Один из вингеров Манчестер Юнайтед интересует ряд европейских грандов

При желании Алехандро Гарначо будет легко сменить клуб.
Сегодня, 17:30
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтедд Алехандро Гарначо может сменить клуб уже в январе, пишет Caughtoffside.

Напомним, что ранее аргентинец вместе с Маркусом Рэшфорд выпали из основного состава Рубена Аморима. Кроме того, Алехандро подозревают в сливе состава команды.

Тем не менее в матче с Тоттенхэмом Гарначо вернулся в заявку в отличие от того же Рэшфорда.

Однако, если манкунианцы решат избавиться от игрока, то уже есть варианты в январе. ПСЖ, Атлетико, Барселона, Бавария, Манчестер Сити, Ювентус, Челси и Реал заинтересованы в игроке.

Наиболее реалистичным выглядит вариант с арендой Гарначо до конца сезона и правом выкупа за 60 млн евро.

Напомним, что ранее Алехандро Гарначо выиграл премию Пушкаша.

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